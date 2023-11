Calcio dilettanti. Casumaro e Portuense stasera in Coppa

Mercoledì di coppa stasera (ore 20.30) per Portuense e Casumaro. Siamo agli ottavi, è un turno a eliminazione diretta. I rossoneri andranno sulla riviera romagnola, contro il Classe, ma in formazione rimaneggiata per l’indisponibilità degli squalificati Laghi e Sorghini e degli infortunati Ferrari, Nicolasi, Grazia e Formigoni. Casumaro invece in casa e al gran completo contro il Luzzara, formazione reggiana in lotta per scansare i play out. "Abbiamo recuperato tutti. Non ci succedeva dall’inizio del campionato – dice il direttore generale Fabio Montosi – C’è grande attesa in paese, è un’occasione che non vogliamo farci scappare. Stiamo attraversando un periodo di crescita e vogliamo andare avanti il più possibile".