Calcio dilettanti. Centese ko 3-1 col Sant’Agostino. Buon test per entrambi le squadre

Prima gara della "Quattro Cup" per la Centese. Una sconfitta per 3-1 che non lascia scorie. I biancocelesti contro il Sant’Agostino, formazione di Eccellenza, hanno mandato in campo una squadra giovane, coraggiosa, nell’intento di fare esperimenti e mettere alla prova i giovani del vivaio e i nuovi acquisti.

Hanno avuto l’opportunità di esordire in prima squadra con la maglia biancoazzurra i giovani classe 2007 Samuele Incerti, Alessandro Marini, Leonardo Farinelli, Filippo Vicenzi, Marco Cantelli e i giovani classe 2008 Matteo Ghisetti, Tommaso Moraes, Raoul Pagano, Christian Vogli. Un gruppo di ragazzi che rappresenta il futuro della Centese e che ha respirato l’atmosfera del calcio dei grandi.

Con diversi titolari a riposo e gambe ancora appesantite dal lavoro estivo, mister Ciro Di Ruocco ha tratto ottime indicazioni da una gara che ha dato segnali positivi in vista della stagione. Il finale per il Sant’Agostino è arrivato grazie ai gol di Pinca e del nuovo acquisto Lisanti; a fine primo tempo ha accorciato le distanze il biancazzurro Bonacorsi, nella ripresa ha fissato il definitivo 3-1 il ramarro Frignani.

Il Sant’Agostino ha schierato anche il nuovo staff tecnico, composto da Antonio Bortolani, preparatore atletico; Marco Ferioli, fisioterapista; Andrea Zagni, vice allenatore; Massimiliano Biagi, allenatore; Riccardo Guerzoni, vice allenatore; Mattia Sarti, fisioterapista e Luigi Gallo, preparatore dei portieri.