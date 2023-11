Calcio Dilettanti. Cittadella-Formigine, un derby da brividi

Tutti in campo oggi i dilettanti (14,30) fino alla Terza categoria. In Eccellenza sotto i riflettori il derby di San Damaso dove la capolista imbattuta Cittadella (torna Falanelli, out Rosa, Iodice e Pivetti) dopo 2 pari di fila riceve un Formigine in lotta salvezza e privo di Ashong, Binini e Andrea Caselli. A -5 dalla squadra di Salmi c’è il Terre di Castelli (7 risultati utili di fila per la Domizzi band con 5 vittorie e 2 pari) che se la vede col Rolo senza Saccani, Iori e Massari, in dubbio Gozzi, tornano Auregli ed Operato. La sfida payoff è quella fra Agazzanese e Castelfranco (piacentini a +4 sulla Virtus sesta) che i biancogialli, lanciati da 7 risultati utili di fila, affrontano senza Cantarello, Boccalupo e Fiorentini, in forte dubbio Savino e Pepe. A Fabbrico una Pieve che non vince da 4 gare (2 punti) cerca punti salvezza senza Lo Bello e Ortensi.

Anticipi. Così nelle gare di ieri: in Seconda ’E’ Borzanese-Real Maranello 0-3, in Seconda ’F’ Limidi-Villadoro 1-2, in Terza ’A’ Prignanese-A. Palafitta 2-3 e in Terza "B" Novese-Cortilese 0-4.