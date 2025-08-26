Calcio dilettanti. Cittadella, in Coppa si gioca sempre a Correggio. La sfida contro il Piacenza resterà a San Damaso

Cittadella-Correggese in Coppa Italia di D di domenica 31 alle 16, debutto ufficiale della squadra di mister Gori, si giocherà al Borelli di Correggio e non a San Damaso. Ieri è arrivato l’ok della Correggese per l’inversione, visto che sul manto dello stadio Allegretti si stanno ultimando dei lavori in vista del campionato. La stessa gara Correggese-Cittadella, sempre in terra reggiana, si giocherà in replay anche sette giorni dopo, domenica 7 settembre, come prima di campionato. Poi la squadra di Gori il 14 riceverà il Piacenza, gara che al 99% si giocherà a San Damaso e non a Braglia come l’anno scorso.

Coppa di Terza. Ieri la Figc di Modena ha reso noti i calendari di Terza categoria (partenza il 14 settembre) e anche la formula provinciale della Coppa di Terza, che per la prima volta quest’anno avrà anche una fase regionale. Nel tabellone tutte le 35 modenesi (ci sono anche Roveretana, Cortilese e Vallata che faranno il girone di Reggio in campionato) ma 6 di queste vivranno un turno preliminare domenica 7 settembre con le sfide fra le new entry (ore 15,30) Vallata-Forese Nord, Vignolese-Borghetto Sant’Anna e Visport-Gioconda. Le 3 qualificate si uniranno al primo turno alle altre 29 per dare vita ai sedicesimi di finale, poi via così fino alle finali, perché oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass per la fase regionale.

