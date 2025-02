Calcio Dilettanti. Cittadella, un ricorso che ’scotta’. Il Valsa sceglie mister Santini

Potrebbe diventare una ’bomba’ sull’intero girone ’D’ di Serie D il ricorso inoltrato dalla Cittadella Vis Modena dopo la gara con lo Zenith Prato. Si è infatti appreso ieri che nel mirino del club biancazzurro è finita la regolarità del tesseramento del difensore toscano Samuele Tempestini, in campo a San Damaso ma anche in altre 14 gare, più 4 in cui è andato in panchina senza entrare. La società toscana, per il momento, preferisce non commentare e sta procedendo con le verifiche del caso, per poi presentare eventualmente delle controprove. Se fosse confermato l’irregolare tesseramento del difensore 2002 oltre al ko a tavolino contro la Cittadella, lo Zenith rischierebbe anche un punto di penalizzazione per ognuna delle 18 gare in cui Tempestini era in distinta (tutte omologate e quindi i risultati non si possono più cambiare) con effetti devastanti sulla classifica che farebbe perdere ben 21 punti mandandolo in coda con 5 punti. Intanto ieri è stato bocciato il ricorso in appello della Cittadella per il ko di Piacenza, ora il club deve decidere se andare al Coni o fermarsi.

Valsa. Il Valsa ha scelto Samuele Santini (foto) come allenatore dopo Casarini: l’ex tecnico di Spm e United Carpi era stato esonerato il 4 dicembre dalla Pgs Smile. Prima ’D’. Con un netto 4-0 martedì sera in casa del Pavullo il Medolla torna a +7 sul Maranello: le firme di Guandalini, Boccher, Adusa e Bugneac.

Variazioni. Mercoledì 19 alle 20,30 si recuperano in Promozione di Riese-La Pieve e Campagnola-Cdr, ma visto che entrambe non hanno le luci o si troveranno campi alternativi o si giocherà alle 14,30. Quieste gare di domenica 16 vanno sui sintetici: in Eccellenza Arcetana-Castelfranco a Fiorano alle 18, in Promozione La Pieve-Campagnola alle 17,30, Camposanto-Fiorano a San Prospero alle 17,30 e Castelnuovo-Baiso a Castelfranco alle 17,30, in Prima ’D’ Medolla-Solignano alle 19 a San Felice.

