Calcio dilettanti. Colpaccio Castellarano: da Viano arriva Rizzuto. Raouf lascia il Canada per lo Sporting Scandiano

Il colpo che può cambiare gli equilibri della prossima Promozione è arrivato: Antonio Rizzuto è un nuovo giocatore del Castellarano. L’estroso attaccante del 1991 ha salutato la Vianese dopo una grande annata con la Serie D sfiorata e con 10 reti realizzate in campionato. Stesso percorso per Giacomo Zinani: il neo azulgrana è un difensore del 1998, anche lui rinforzo importante. A proposito di Castellarano: pesca da lì il Baiso/Secchia, che ha ufficializzato Mattia Paglia, difensore del 1999. Ai saluti, invece, il centrocampista del 1999 Federico Cristiani, che lascia il gialloblù. Cala il tris di nuovi volti lo Sporting Scandiano: c’è l’attaccante del 1998 Mohamed Raouf, con un recente passato fuori dall’Italia. È rientrato da poco dal Canada: per lui giovanili della Vignolese e l’approdo in prima squadra. Poi la scelta di vita dell’estero, indossando anche le maglie di Medicine Hat College, Woodbridge Strikers e Vaughan Azzurri Soccer Club. Ora Scandiano, dove ritrova il diesse Ippolito e mister Giardina dopo gli anni a Vignola. In rossoblù anche Angelo Capasso, punta del 2000 ex Casalgrande, e Matteo Ferrari, centrocampista del 1998 ex Rubierese. Un salto in Eccellenza, col Real Formigine che ha pescato dal reggiano: presi Luca Maletti, difensore del 1996 ex Rolo, Antonio Guerri, classe 1999 che era al Fabbrico, e Matteo Valcavi, difensore del 2005 dallo Sporting Scandiano. In Prima il Boca Barco si muove per la difesa: dalla Barcaccia è arrivato Vilson Vogli, classe 1995.