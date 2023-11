Calcio dilettanti. Colpo La Pieve,. Posponi è in arrivo

Venerdì si apre il mercato dei dilettanti. La Pieve ha ormai chiuso per l’arrivo dal Castelfranco del difensore 2000 Nicholas Posponi (ex Bagnolese). Il Castelfranco dà Boccalupo al Sasso Marconi e Raspadori al Bentivoglio. In Promozione lo United Carpi sta valutando bomber Alessandro Napoli (’88), in uscita da Rolo, salutano Bagni che è andato alla Poggese, il 2005 Cannas e il 2003 Okwuesa, per problemi lavorativi Signorino potrebbe andare alla Carpine. Il Camposanto ha liberato i difensori Riccardo Cirami, 2003 che il Castelfranco girerà all’Atletico Spm, e Simone Boschetto (’95) che va al Galeazza. Oggi si decide il futuro di bomber Qamil Gripshi: Atletico Spm o Fortitudo le due destinazioni per l’ex Cdr. Nessuno scossone tecnico a San Felice e Fiorano.

d.s.