Calcio dilettanti. Comacchiese avanza in Coppa. Altri due rinvii

Non è proprio fortunato il Casumaro. Il club rossoblù per l’ennesima volta si è arreso al maltempo: rinviato nuovamente il recupero col Monte San Pietro. Non è escluso che la prossima data indicata dal Crer sia disputata sul sintetico di Portomaggiore, che ha già ospitato un altro recupero del Casumaro, peraltro vincente, con la X Martiri. Mercoledì erano previste altre due partite che vedevano coinvolte due squadre ferraresi di Promozione, stavolta in Coppa. La Centese doveva giocare a San Matteo della Decima i quarti di finale (gara a turno unico), non avendo l’illuminazione omologata, contro il Bentivoglio, ma anche per la formazione biancoceleste il maltempo ci ha messo lo zampino ed è stata rinviata. Si è giocato regolarmente il quarto di finale che vedeva di fronte al "Raibosola" la Comacchiese contro i riminesi dello Stella. I lagunari hanno vinto 4-0, grazie a una doppietta di Gherlinzoni e un gol a testa di Fregnani e Noschese. Ottavi di finale di coppa anche in Seconda categoria: la Dogatese conferma il buon momento del periodo e si impone 2-0 sui ravennati del Porto Fuori, a segno l’ex attaccante dell’Argentana Malka e Fogli su rigore.