Calcio Dilettanti. Coppa Italia di Eccellenza e Promozione: gli orari. Domenica Larcianese-Lucchese alle 17 allo Strulli

Domenica prossima inizierà la Coppa Italia di Eccellenza e quella di Promozione. È tempo di andare in scena per la Larcianese, che dopodomani alle 17 allo Strulli affronterà la Lucchese nella gara d’andata del primo turno. Una sfida sulla carta tanto impegnativa quanto affascinante. Intanto diventa più ricco l’organico viola: la dirigenza ha effettuato un importante colpo di mercato con l’arrivo in prestito dal Tau del difensore classe 2005 Filippo Bellomini. Il ventenne sarà a disposizione di mister Cerasa già da domenica contro la Lucchese.

Sempre domenica (ore 15.30), sarà impegnato anche il Casalguidi nella Coppa Italia di Promozione: al Barni i ragazzi di Ivan Paolacci si misureranno con il Cuoiopelli. Per vedere invece le compagini impegnate in Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria bisognerà pazientare per una settimana, aspettando sino a domenica 7. Il programma però, propone spunti interessanti a partire dalla gara di Chiazzano: alle 15:30, il nuovo CQS Tempio Chiazzano di Alessandro Nencini giocherà contro la Montagna Pistoiese neopromossa del confermato mister Silvio Zinanni, nella prima partita di Coppa Toscana di Prima. Alla stessa ora, al Barontini di Agliana, andrà in scena una sfida sull’asse Piana–Valdinievole: l’AM Aglianese di Matteoni riceverà l’Intercomunale Monsummano di Panati. Si prospetta un incontro avvincente tra due squadre che sognano un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, puntando al salto in Promozione.

Il 7 settembre si giocheranno però anche le gare valide per il primo turno della Coppa di Seconda categoria, con fischio d’inizio fissato sempre per le 15.30. Si parte idealmente da Cintolese-Borgo a Buggiano, che avrà luogo allo Strulli. Da tenere d’occhio anche l’esordio del Chiesina Uzzanese di Salvadori che riceverà al Bramalegno l’Academy Tau. Al Perugi di Montale si confronteranno i padroni di casa della Virtus e l’Olimpia Quarrata ripescata dopo la retrocessione ai playout dello scorso anno. E a chiudere il quadro, a Larciano, ecco infine Montalbano Cecina-Pistoia Nord.

g. fio.