Calcio dilettanti: Coppa Italia Eccellenza. Il Mezzolara chiude il girone a punteggio pieno. L’Osteria Grande non fa sconti al Castenaso

Gol e spettacolo nella terza ed ultima giornata dei quadrangolari valevoli come primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Partendo dal girone 5 – tutto bolognese – lo Zola Predosa ha espugnato con un roboante 5-0 il terreno di gioco del Corticella mentre l’Osteria Grande si è aggiudicata con il punteggio di 3-0 il derby andato in scena sul campo del Castenaso.

La classifica: Osteria Grande 7; Zola Predosa 6; Castenaso 3; Corticella 1.

Nel raggruppamento 7, il Mezzolara è passato 4-2 sul terreno di gioco del Sanpaimola e ha così chiuso il girone a punteggio pieno mentre il Medicina Fossatone è stato sconfitto 3-1, a domicilio, dal Massa Lombarda.

La classifica: Mezzolara 9; Massa Lombarda 6; Medicina Fossatone 3; Sanpaimola 0.

Questo l’elenco delle sedici formazioni che hanno ottenuto l’accesso agli ottavi di finale (a cui si qualificavano le nove vincitrici dei quadrangolari più le sette migliori seconde): Nibbiano & Valtidone, Brescello Piccardo, Vianese Atletic Cdr Mutina, Osteria Grande, Ars et Labor Ferrara (ex Spal), Mezzolara, Faenza, Pietracuta, Pontenurese, Fiorenzuola, Terre di Castelli, Fabbrico, Zola Predosa, Massa Lombarda e una tra Young Santarcangelo e Mesola.

In quest’ultimo caso sarà necessario a ricorrere al sorteggio, che verrà effettuato all’interno del comitato regionale Emilia-Romagna poichè i due team hanno concluso con gli stessi punti e con gli stessi gol fatti e subìti.