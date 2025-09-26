Calcio dilettanti. Copparo ricostruisce il vivaio. L’ex giocatore Tralli responsabile

Da metà settembre, Copparo 2015 ha inserito all’interno della struttura societaria un nuovo responsabile del settore giovanile. Si tratta di Andrea Tralli, ex giocatore proprio a Copparo, reduce da alcune esperienze calcistiche come tecnico di squadre giovanili. Il suo arrivo in rossoblù completa un tassello rimasto scoperto all’inizio della nuova stagione e rende ancor più competitivo l’organico dirigenziale del club.

"Dopo sette anni come calciatore nel settore giovanile della Spal – racconta lo stesso Andrea Tralli – sono passato a Copparo, dove ho giocato nelle successive tre annate di Eccellenza. In rossoblù, ho avuto un’esperienza molto importante, che mi ha fatto sentire calcisticamente a casa. Ho smesso di calcare i campi un paio di stagioni fa, collaborando successivamente con la X Martiri a Porotto, società in cui mi è capitato anche di fare l’allenatore. Poi, in estate è arrivata la chiamata del dg Alessandro Crivellaro, che mi chiedeva la possibilità di entrare nel vivaio di Copparo come figura di riferimento per rimettere in piedi tutto il movimento giovanile. Avremo tantissimo lavoro da svolgere, ma sono arrivate persone importanti, persone che credono nelle loro idee attraverso consistenti investimenti. Al loro fianco, hanno un direttore generale sinonimo di trasparenza e voglia di operare bene con un’esperienza anche in serie A. Spero davvero che si possano rimettere le basi affinché questa società possa crescere sempre più forte e strutturata".