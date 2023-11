Calcio dilettanti. Cus, primo bilancio positivo. Il team di Ferrari vuole i playoff

Primo bilancio per la squadra di calcio del Cus Ferrara, che sta percorrendo la sua seconda stagione nel campionato di 3° Categoria. Quella che l’ha vista al debutto assoluto non è stata esaltante per quanto riguarda i risultati del campo, ma è stata molto utile per capire dove intervenire e cosa migliorare. Per prima cosa implementata la guida tecnica, affidata ora a mister Luca Ferrari, coadiuvato da uno staff di tre elementi: Luca Gaspari, Antonio Libanore e Matteo Sabattini, cui si aggiungono l’allenatore in seconda Fabio Placido e il preparatore dei portieri Luca Storari, per un totale di 6 persone a disposizione della prima squadra. Ferrari ha sposato con entusiasmo il progetto societario, indirizzato a lavorare coi giovani universitari, confermando qualche giocatore della passata stagione, organizzando sul campo nuove selezioni nel periodo estivo e promuovendo in prima squadra alcuni giovani della juniores. Una rosa di 28 giocatori tutti nati dopo il 2000. La grande sinergia con l’allenatore in seconda, che è anche il responsabile della squadra juniores, ha permesso fin da subito di aggregare alla prima squadra 3 atleti nati nel 2005 e recentemente un 2006, tutti prodotti del settore giovanile cussino. I risultati stanno arrivando, sia in campionato sia nel Tavolini, dove il Cus si è qualificato per le semifinali. Per la società, la mission di questa stagione è una crescita costante del gruppo e un ingresso in zona playoff.