Calcio dilettanti. Debutto Promozione. Quanti gol inattesi

di DAVIDE SETTI
2 settembre 2025
Per le formazioni modenesi di Promozione il campionato è cominciato nel segno dei "gol che non ti aspetti". Appena 3 delle nostre 9 squadre in campo (il Camposanto riposava) hanno trovato la via del gol, sette le reti, ma gli attaccanti rimasti tutti a secco. È successo così a Rio Saliceto, dove la Sanmichelese ha messo la prima pietra di una stagione che dovrà essere da vertice: ma in attesa che si sblocchino le bocche da fuoco della squadra di Azzurro (che aveva scelto Notari e Manzini dal 1’ davanti) ci hanno pensato due centrocampisti, il 2005 Riccardo Baisi e il 32enne Andrea Tardini a fare la differenza nel 2-0 sui reggiani. Stesso discorso per il Medolla San Felice, vittorioso pur giocando in 10 per oltre 80’ a Nonantola con La Pieve. Mister Semeraro, già privo in attacco di Tecku squalificato e costretto a rinunciare subito a Bugneac che era stato schierato da spalla di Adusa davanti, ha trovato nell’eterno centrocampista Altin Hoxha (foto), 35 anni da compiere ad ottobre e in carriera anche 3 gettoni nelle qualificazioni di Europa League in Albania col Teuta, l’autore di testa del gol da tre punti. Gli altri 4 gol modenesi sono tutti dello United Carpi, straripante a Baiso con un 4-1 che dà grande fiducia alla truppa di Gilioli. Anche qui nessuna firma da parte del tandem d’attacco composto da Kolaveri (assist del quarto gol) e Crispino, ma la vetrina se la sono presa due che nel taccuino dei mercatori non ci finiscono spesso, con una doppietta a testa: il difensore centrale Jesse Kundome, mentre al resto ci ha pensato l’ultimo arrivato Alessandro Giovannini con un inserimento e un lob di gran classe.

Davide Setti

© Riproduzione riservata

