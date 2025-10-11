Acquista il giornale
Calcio dilettanti: dieci anticipi dall'Eccellenza alla Terza. Fabbrico, dai riscattati!. Montecchio: 7° hurrà?

Il programma odierno dei dilettanti prevede dieci anticipi, e spicca la sfida in Eccellenza di un Fabbrico (4 punti) che...

di GIUSEPPE MAROTTA
11 ottobre 2025
Lorenzo Marmiroli del Montecchio

Lorenzo Marmiroli del Montecchio

Il programma odierno dei dilettanti prevede dieci anticipi, e spicca la sfida in Eccellenza di un Fabbrico (4 punti) che è reduce da tre sconfitte consecutive. I ragazzi di mister Maurizio Galantini andranno a far visita alla Bobbiese (9) alle ore 15. L’obiettivo è muovere la classifica che altrimenti inizia a farsi complicata anche se siamo solo al settimo turno. Arbitrerà Filip Ferri di Bologna.

Tutt’altro umore, nel girone A di Promozione, in casa Montecchio (18): i giallorossi le hanno vinte tutte e sei e sono primi da soli a +4 sulla seconda. Oggi, alle 15, Lorenzo Marmiroli ospiteranno il Terme Monticelli, che ha 7 punti. Sarebbe eccezionale concretizzare un settebello e portarsi a +7, momentaneo, dal Colorno. Arbitro: Francesco Raule di Bologna.

Nel girone B (sempre alle 15), invece, altra squadra in rampa di lancio in campo: parliamo del Castellarano (11), che ospiterà i modenesi della Pieve Nonantola (2), che non hanno mai vinto. Gli azulgrana vincendo si porterebbero a due punti, momentanei, dalla capolista Medolla/San Felice; Castellarano che nello scorso turno è incappato nel primo kappaò stagionale. Arbitrerà Alessandro Zullo di Bologna.

Due gli anticipi anche della Prima categoria. Nel girone B il Quattro Castella (4) ospiterà il Vicofertile (4). Stesso rendimento per queste due: direzione di gara affidata a Gianluca Gaiba di Bologna (ore 15). Stesso orario nel girone C per la sfida tutta reggiana tra Campeginese (6) e United Albinea (4). Dopo le gare di coppa, con i primi sconfitti e i secondi qualificati, ecco un anticipo tra due squadre in certa di continuità. Arbitro: Jacopo Manganiello di Modena.

Sono tre gli antipasti della Seconda categoria. Nel girone B (ore 15.30) il Levante (1) cerca la prima vittoria del torneo sul campo del Cadeo (9), che, invece, ha iniziato con tre vittorie su quattro. Arbitro: Gabriele Fiore di Piacenza. Nel girone D, sempre alle 15.30, derby caldo al "Coni" di Castelnovo Monti tra Atletic Progetto Montagna (7) e Real Casina (6), con tanti amici e ex delle due società in campo. Arbitro: Marco Nasi di Reggio Emilia. Nel girone F si gioca alle 15: il Rubiera Calcio (4) riceverà la visita del Roteglia (9), che è capolista solitaria. Direzione di gara affidata a Niccolò Altini di Modena.

Due le gare, infine, in Terza categoria (si gioca alle 15.30). Nel girone A il Levizzano (1) ospiterà l’Under 21 del Real Casina (4), mentre nel girone B la Gualtierese (4) se la vedrà con la Polisportiva Roveretana (5). Nel primo incontro arbitrerà Luca Fontanelli di Reggio Emilia, e nel secondo Salvatore Pace sempre di Reggio.

