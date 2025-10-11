Calcio dilettanti: dieci anticipi dall’Eccellenza alla Terza. Fabbrico, dai riscattati!. Montecchio: 7° hurrà?

Il programma odierno dei dilettanti prevede dieci anticipi, e spicca la sfida in Eccellenza di un Fabbrico (4 punti) che è reduce da tre sconfitte consecutive. I ragazzi di mister Maurizio Galantini andranno a far visita alla Bobbiese (9) alle ore 15. L’obiettivo è muovere la classifica che altrimenti inizia a farsi complicata anche se siamo solo al settimo turno. Arbitrerà Filip Ferri di Bologna.

Tutt’altro umore, nel girone A di Promozione, in casa Montecchio (18): i giallorossi le hanno vinte tutte e sei e sono primi da soli a +4 sulla seconda. Oggi, alle 15, Lorenzo Marmiroli ospiteranno il Terme Monticelli, che ha 7 punti. Sarebbe eccezionale concretizzare un settebello e portarsi a +7, momentaneo, dal Colorno. Arbitro: Francesco Raule di Bologna.

Nel girone B (sempre alle 15), invece, altra squadra in rampa di lancio in campo: parliamo del Castellarano (11), che ospiterà i modenesi della Pieve Nonantola (2), che non hanno mai vinto. Gli azulgrana vincendo si porterebbero a due punti, momentanei, dalla capolista Medolla/San Felice; Castellarano che nello scorso turno è incappato nel primo kappaò stagionale. Arbitrerà Alessandro Zullo di Bologna.

Due gli anticipi anche della Prima categoria. Nel girone B il Quattro Castella (4) ospiterà il Vicofertile (4). Stesso rendimento per queste due: direzione di gara affidata a Gianluca Gaiba di Bologna (ore 15). Stesso orario nel girone C per la sfida tutta reggiana tra Campeginese (6) e United Albinea (4). Dopo le gare di coppa, con i primi sconfitti e i secondi qualificati, ecco un anticipo tra due squadre in certa di continuità. Arbitro: Jacopo Manganiello di Modena.

Sono tre gli antipasti della Seconda categoria. Nel girone B (ore 15.30) il Levante (1) cerca la prima vittoria del torneo sul campo del Cadeo (9), che, invece, ha iniziato con tre vittorie su quattro. Arbitro: Gabriele Fiore di Piacenza. Nel girone D, sempre alle 15.30, derby caldo al "Coni" di Castelnovo Monti tra Atletic Progetto Montagna (7) e Real Casina (6), con tanti amici e ex delle due società in campo. Arbitro: Marco Nasi di Reggio Emilia. Nel girone F si gioca alle 15: il Rubiera Calcio (4) riceverà la visita del Roteglia (9), che è capolista solitaria. Direzione di gara affidata a Niccolò Altini di Modena.

Due le gare, infine, in Terza categoria (si gioca alle 15.30). Nel girone A il Levizzano (1) ospiterà l’Under 21 del Real Casina (4), mentre nel girone B la Gualtierese (4) se la vedrà con la Polisportiva Roveretana (5). Nel primo incontro arbitrerà Luca Fontanelli di Reggio Emilia, e nel secondo Salvatore Pace sempre di Reggio.