Calcio dilettanti: dieci team reggiani impegnati in coppa italia e campionato tra prima, seconda e terza categoria. La Rubierese cerca la vittoria a Corlo per salire sul podio. Il Novellara vuole blindare il primato

Dieci reggiane impegnate stasera fra Coppa e campionato (ore 20.30). Fari puntati sulla FalkGalileo approdata ai quarti della Coppa Emilia di Prima categoria: i cittadini attendono i modenesi del Polinago che occupano lo stesso posto dei falketti ma nel girone D dominato dal Medolla in una sfida dal sapore di Promozione. Il trainer locale Genitoni deve ridisegnare la rosa a causa delle assenze degli squalificati Molendi in difesa, Donelli a centrocampo e Terzo in attacco; in caso di parità, si procederà direttamente coi rigori. Recupero immediato per la Rubierese che emigra sul sintetico di Castelvetro per incrociare la maglia nera Corlo; un successo proietterebbe la truppa di mister Iemmi sul podio del girone C superando proprio la FalkGalileo all’indomani dell’ultima giornata in cui tutte le prime in classifica hanno pagato dazio. Potrebbe blindare ulteriormente il primato il Novellara che rende visita al S.Ilario e vanta un rassicurante +6 sul San Prospero Correggio.

Continua il duello a distanza fra i club di Cavriago in Terza categoria che proprio domenica si sono scambiate le posizioni: lo Sporting sale a Collagna, mentre il Cavriago si sposta sul sintetico cittadino del "Cimurri" per affrontare il tranquillo Invicta Gavasseto. Prima semifinale del Memorial Presidenti dal pronostico incerto fra Gatta e Plaza Montecchio; anche in questo caso la parità farà scattare immediatamente i tiri dal dischetto. La seconda semifinale Amici di Davide-Vetto è stata posticipata al prossimo 9 aprile.

Il riepilogo. Coppa Emilia Prima categoria (quarti di finale gara unica): FalkGalileo-Polinago sul sintetico di via Luthuli. Girone C (recupero): Corlo (15)-Rubierese (43) sul sintetico di Castelvetro ore 20.45. Seconda categoria. Girone D: S.Ilario (26)-Novellara (49) sul campo B di Calerno. Terza categoria: Cavriago (48)-Invicta Gavasseto (19) sul sintetico Cimurri ore 21.30; Collagna (21)-Sporting Cavriago (49) ore 21. Memorial Presidenti (semifinale, gara unica): Gatta-Plaza Montecchio.

Federico Prati