Calcio Dilettanti. Diramati i calendari di Prima e Seconda

Sono stati ufficializzati ieri dal comitato regionale della Figc–Lnd i calendari di Prima e Seconda categoria. La prima giornata di entrambe le competizioni (con la regular season che terminerà il 3 maggio del 2026 e darà il via agli spareggi-promozione e ai playout) si terrà il prossimo 21 settembre alle 15.30 le società di Pistoia e provincia possono quindi prepararsi a tutti gli effetti. Sono trenta le giornate da disputare, che si snoderanno lungo i prossimi otto mesi.

Iniziando dalla Prima categoria, girone C: impegni casalinghi per l’Atletico Spedalino di Ermini (contro il Bellaria Cappuccini) e per il CQS Tempio Chiazzano di Nencini (contro il CF 2001). L’AM Aglianese di Matteoni ed la Montagna Pistoiese di Zinanni faranno visita rispettivamente al Fornacette Casarosa e al Viaccia, con Staffoli–Intercomunale Monsummano a chiudere il lotto. Nel girone C, l’unica rappresentante pistoiese è il Quarrata di coach Diodato, che debutterà in trasferta contro il Poggio a Caiano. Per un cammino che i quarratini concluderanno a maggio contro il Porta Romana, anche in quel frangente nella tana dei rivali.

Si scende così in Seconda categoria, cominciando dal primo turno del girone B: Borgo a Buggiano–Gallicano, Borgo a Mozzano–Pescia, Chiesina Uzzanese–Diavoli Neri, Le Case–New Team e Cintolese–Fornaci. Attenzione in questo caso a Chiesina Uzzanese–Pescia, il derby che nella scorsa annata si disputò anche in fase di playoff, con andata fissata per il 30 novembre prossimo e ritorno per il 22 marzo del prossimo anno. Il girone C propone invece un derby già alla prima giornata: il San Niccolò riceverà la visita della Virtus Montale. L’Olimpia ripescata in Seconda esordirà a Prato contro il Chiesanuova, così come il Pistoia Nord andrà nella tana della Polisportiva Carraia neopromossa ed il San Felice attende il Montemurlo. Il successivo scontro intraprovinciale sarà San Felice–Olimpia, del 5 ottobre prossimo.

Giovanni Fiorentino