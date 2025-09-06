Calcio Dilettanti, domani in campo. Terre di Castelli, Guidone è ancora in dubbio. Al ’Ferrari’ di Maranello l’ingresso è gratuito

Domani tornano in campo i dilettanti (15,30) con la prima giornata di Serie D (ore 15), la seconda di Eccellenza e Promozione e il debutto della Coppa di Prima, Seconda e Terza. Ecco le ultime dai campi per le modenesi.

SERIE D. Sette giorni dopo la gara di Coppa la Cittadella torna a Correggio, questa volta per i tre punti: Gori non ha Diletto e Orlandi squalificati, Maini e Panfilo infortunati, ma rispetto a domenica scorsa ritrova Boccaccini e Sala. Nei reggiani fuori Cappelluzzo, da valutare Calì e Sarzi.

Eccellenza. Nel derby di Campogalliano Cdr Mutina senza Gualdi, il Formigine non ha Cristiani. Il Terre di Castelli è di scena a Brescello: reggiani privi di Monica, Gianferrari e Carra, negli oronero fuori Barbolini e in dubbio Guidone che da acciaccato aveva giocato dal 1’ al debutto con la Cdr.

Promozione. Nel girone ’B’ riposa La Pieve (di scena alle 15,30 a Bentivoglio in amichevole). Tutte in casa le tre modenesi che hanno vinto al debutto. La Sanmichelese (out Casini, Minutolo sconta la seconda di 4 giornate) riceve il Camposanto (fuori Maxwell Mensah, il portiere Giovanni Grazia e Gonzales) che aveva riposato alla prima giornata; il Medolla San Felice (squalificato Neri, gioca Maccarinelli in porta, ko Bernabiti) ospita a Medolla la Virtus Correggio del grande ex Boccher (out Lugli, in dubbio Benevelli e Guidetti) e lo United Carpi (Hardy squalificato, ko Malagoli e forse Garlappi) debutta a Fossoli contro il Montombraro (Florini squalificato). Ingresso gratuito al "Ferrari" di Maranello per il ritorno in Promozione dopo 6 anni dei biancazzurri (rientra Orlandi, sempre out Guidetti) che ospita la Sammartinese priva di Turri, ma torna Re. A Castelnuovo i biancazzurri (fuori Fontanesi e Goldoni) se la vedono con un Castellarano al completo, mentre la Solierese dell’ultimo innesto Marani ospita la Riese che non ha Mussini, Tortelli e Fall. Nel girone ’C’ il Castelfranco senza Passini e Scardovelli va a Borgo Tossignano col Valsanterno che non ha il portiere Tonini ma ha preso il fantasista Nannetti (ex Terre e Imolese in Dera all’Urbania in Eccellenza Marche) e il centrocampista 2007 Marashi dall’Imolese.

Variazioni. In Coppa di Eccellenza mercoledì 10 Vianese-Formigine a Carpineti, in Eccellenza sabato 13 Vianese-Cdr si gioca a Carpineti.

Torneo. Oggi a Medolla la seconda edizione del Memorial ’Alberto Oddolini’ con i 2016 professionisti e 2015 dilettanti: si parte alle 9,45 per chiudere alle 18,30.

Davide Setti