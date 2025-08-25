Calcio dilettanti. Domenica si parte! Subito Colligiana e Mazzola-Asta

Ancora pochi giorni e poi il mondo del calcio dilettantistico si metterà in moto per la nuova stagione: ad aprire le danze saranno la Coppa Italia di Eccellenza (con Certaldo-Colligiana e Mazzola-Asta) e la Coppa Italia di Promozione (con Pienza-Sinalunghese) il prossimo 31 agosto, mentre il 7 settembre si giocheranno le prime partite della Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Per quel che riguarda la Coppa Toscana di Prima categoria, il primo turno sarà costituito da trentadue triangolari, le cui partite si disputeranno il 7, il 14 ed il 24 settembre.

Queste le partite in programma della prima giornata, che ovviamente riguardano squadre senesi: Chiantigiana-Atletico Levane Leona, Castelnuovese-Pianella, Bettolle-Torrita, Atletico Piancastagnaio-Amiata, Montalcino-Torrenieri, San Miniato-Badesse Monteriggioni e Campiglia-Casolese.

Nella Coppa Toscana di Seconda categoria ci sono invece sia scontri diretti che triangolari: gli scontri diretti saranno Valdichiana-Guazzino e Radicofani-Fonte Belverde (andata e ritorno il 7 ed il 14 settembre), mentre le prime partite dei triangolari saranno invece Staggia-Gracciano, Virtus Chianciano-Montepulciano Stazione, Olimpic Sarteano-Atletico Piazze, Buonconvento-Virtus Asciano e Monteroni-Rosia (7, 14 settembre e 1° ottobre). E i gironi per il campionato? Asta, Colligiana e Mazzola saranno nel girone B dell’Eccellenza ed Acquaviva, Pienza e Sinalunghese nel girone C di Promozione. In prima categoria avremo Bettolle, Chiantigiana, Poliziana e Torrita nel Girone E, con le altre dodici squadre senesi nel girone F. In Seconda Castellina in Chianti, Gracciano e Staggia sono state inserite nel girone E, le altre quindici senesi nel girone L.

Giuseppe Stefanachi