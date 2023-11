Calcio dilettanti: dopo Gasparetto e Schiavon, i ramarri tentano il colpo con un altro biancazzurro del passato. "Ma per noi è fuori portata». Sant’Agostino ci prova con l’ex spallino Zigoni

Da Sant’Agostino rimbalza una notizia che sarebbe clamorosa: i ramarri sono su Gianmarco Zigoni (nella foto), ex attaccante della Spal ora alla Virtus Verona in Serie C. E’ del 1991, dal 31 gennaio 2022, dopo esser rimasto fuori rosa nella prima parte di stagione si era accasato nella città scaligera; a settembre sbarca nello Juve Stabia, dove segna solo 3 gol, senza brillare e, rimasto svincolato, nella stagione successiva torna nella città scaligera nella Virtus Verona e ora chissà che non accetti i dilettanti nel Ferrarese.

Il direttore sportivo Marco Secchieroli tuttavia smentisce, come del resto aveva fatto con l’operazione Gasparetto, poi andata in porto.

"Ci piacerebbe costituire un trio di ex spallini, con Schiavon e Gasparetto, ma Zigoni è fuori portata per un club dilettantistico come il nostro", dice il dirigente dei ramarri.

E’ andata in porto invece un’altra operazione, l’arrivo di Diego Cantelli. E’ un jolly difensivo proveniente dal Progresso, in Serie D, dove ha collezionato un’ottantina di presenze: classe 2002, Cantelli può ricoprire tutti i ruoli della linea difensiva, di grande struttura e dotato di buona tecnica.

E’ un buon colpitore di testa, sfruttando il suoi 1.90 centimetri.

Il Sant’Agostino inoltre sta cercando un esterno offensivo. In Prima categoria cerca una punta il Bondeno di Ianco Gadda ed è sulle tracce di Mantovani, l’anno scorso in forza alla Centese e quest’anno nel Lendinara, in Polesine.

Per contro nel club matildeo è ai saluti il difensore Sovilj, che piace molto al Galeazza. L’ex esterno offensivo della Portuense Ochoa, in uscita dal Rovigo, interessa al Santa Maria Codifiume e all’Argentana, dove potrebbe tornare Scaglione, dato in uscita dalla Portuense.

