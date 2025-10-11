Calcio dilettanti. Doppio derby alle 15. In Promozione. Centese-Casumaro e X Martiri-Masi

Doppio derby nel pomeriggio di Promozione, alle 15, con ben quattro ferraresi che anticipano ad oggi e si incroceranno in due sfide sulla carta molto interessanti. A cominciare dalla gara del "G&G Stadium" tra Centese e Casumaro, due squadre che vivono momenti differenti e che per motivi diversi cercano i tre punti. Le "lumache" vogliono riprendersi la vetta dopo aver scontato il turno di riposo ed essersi visti superare in testa dal Valsanterno: l’avvio di campionato dell’undici di Rambaldi è però da incorniciare, e uno scalpo esterno in quel di Cento significherebbe lanciare un ulteriore segnale alle avversarie. La Centese invece è alla ricerca di continuità dopo quattro pareggi in sei partite, e la sensazione che manchi ancora qualcosina a questa squadra per imporsi: ci si aspetta una bella cornice di pubblico per una partita attesa da entrambi gli ambienti, che potrà dire molto in ottica futura.

A Porotto si incroceranno invece X Martiri e Masi Torello Voghiera, tutte e due reduci da un successo nello scorso turno. I ragazzi di mister Bolognesi si trovano a ridosso della zona playoff con 10 punti, frutto di due vittorie nelle ultime due gare, che hanno rilanciato la X Martiri in classifica dopo un avvio fatto di alti e bassi. Di fronte un Masi (nella foto mister Ferrari) anch’esso galvanizzato dall’importante successo casalingo nella sfida con la Virtus Castelfranco, che si affida a Maistrello in avanti.

j. c.