CALCIO DILETTANTI E GIOVANILE: IL CALENDARIO PROSEGUE. Dopo lo stop si riparte, senza slittamenti

Lo scorso weekend non si è giocato a calcio in Toscana dall’Eccellenza in giù visto lo stato di emergenza che ha colpito la nostra regione e per manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità profondamente toccate dalle alluvioni. Solo la Serie D è scesa regolarmente in campo per quanto riguarda il dilettantismo.

Adesso si riparte (già ieri sera ad esempio anche in provincia di Lucca si sono giocate delle gare di Coppa di Terza categoria, tra cui Stiava-SalaVetitia Seravezza FC) e nel weekend in arrivo (sabato 11-domenica 12 novembre) torneranno in campo tutti i campionati. Non ci sarà però uno slittamento in avanti del calendario. La giornata che era prevista lo scorso fine settimana verrà recuperata tra un mese e mezzo durante la sosta natalizia. Dunque il calendario questa domenica prosegue con la 10ª giornata in Eccellenza (Geotermica-Camaiore), l’11ª in Promozione (Real Cerretese-Pietrasanta e San Marco Avenza-Viareggio)... e così via a scendere.