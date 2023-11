Calcio dilettanti e giovanile: l’apertura del c.r.t.. Recuperi dal 20 dicembre al 3 gennaio

Il presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini ha sottolineato come per quanto riguarda le partite dello scorso fine settimana dall’Eccellenza in giù fino alla Terza categoria e compreso tutto il settore giovanile rinviate al weekend del 23 e 24 dicembre i club potranno mettersi d’accordo tra loro per giocare eventualmente anche in un altro giorno sempre però all’interno di un arco temporale compreso tra mercoledì 20 dicembre 2023 e mercoledì 3 gennaio 2023. "Al fine di agevolare l’organizzazione temporale delle gare – ha detto Mangini – le società partecipanti ai campionati regionali dilettanti e giovanili, tramite accordo con la società interessata, potranno disputare la gara di recupero individuando una data diversa dalla vigilia di Natale ricompresa nel periodo 20 dicembre-3 gennaio. Inoltre sono in fase di valutazione integrazioni ed eventuali modifiche al calendario indicato che saranno rese note dal C.R.T. nei prossimi giorni al fine di armonizzare tutta l’attività".