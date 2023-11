Calcio Dilettanti, Eccellenza

"È un errore tecnico palese dell’arbitro che ci ha danneggiato, era doveroso presentare ricorso per chiedere la ripetizione della gara". Così il direttore generale Roberto Arginelli del Formigine annuncia il reclamo presentato domenica a fine gara dopo la sconfitta per 3-1 subita a Colorno. L’episodio incriminato (in foto) è quello avvenuto al 30’ da cui è nato l’1-0 di casa che ha sbloccato la partita: l’ex canarino Renzetti lavora palla nella metacampo formiginese e prova a servire il compagno Carrasco, ma la palla sbatte sulle gambe dell’arbitro Manassero di Piacenza che ne devia nettamente la traiettoria, poi Carrasco se ne impossessa eludendo il suo marcatore, serve De Rinaldis che con un tiro centrale appena sotto la traversa non proprio irresistibile buca un Cornia colpevole. "Secondo le nuove regola in vigore dal 2019 – prosegue Arginelli – se l’arbitro tocca la palla e deviandone la traiettoria dà inizio a una promettente azione da gol l’azione va interrotta e per questo il gol andava annullato. Con noi l’arbitro ha detto che il suo non è stato un tocco influente, ma le immagini che sono a disposizione di tutti dicono il contrario. Ora attendiamo la giustizia sportiva. Peccato perché fino a lì aveva giocato un’ottima gara, ma poi andati sotto tutto è diventato più difficile".

d.s.