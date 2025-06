Calcio dilettanti: Eccellenza. Il Real FQ non molla. Avanti con Donati-Ulivi

In Eccellenza, dove il Viareggio ieri ha ufficializzato la sua quinta riconferma (dopo Carpita, Cosimo Belluomini, Bertacca e Morelli è arrivata quella da noi già anticipata del terzino sinistro 2003 figlio d’arte Leonardo Bertelli), c’è un Real Forte Querceta che dopo qualche “tentennamento“ nel finale della scorsa stagione sul dà farsi in futuro... alla fine non molla ma anzi va avanti sulla propria strada e riparte da solide conferme dirigenziali come quelle dei direttori Alessandro Donati (generale) e Gabriele Ulivi (sportivo).

Figura centrale del club negli ultimi 7 anni, il pietrasantino Ulivi continuerà a guidar la costruzione dell’organico, puntando su un mix fra conferme e volti nuovi per affrontare al meglio gli impegni delle competizioni di Eccellenza. Dopo aver conquistato la salvezza nell’annata appena conclusa, la società bianconerazzurra guidata dall’amministratore delegato Alessandro Mussi e dall’importante riferimento economico di Paolo Tognetti ha dunque avviato la programmazione per il prossimo anno, confermando la fiducia in una delle colonne portanti del progetto sportivo. "Sono contento e orgoglioso di ricominciare l’ennesima stagione insieme alla famiglia del Real Forte Querceta – dice l’ex ottimo terzino sinistro “alla Maldini“ Gabriele Ulivi – nonostante le tante difficoltà siamo pronti per una nuova stagione, molto stimolati e motivati. Sono pronto a dare il mio meglio". La conferma ufficiale di Ulivi come ds è giunta ad appena due giorni di distanza da quella del dg pisano Donati, che commenta così la sua permanenza al Forte Querceta, svelando anche un suo "maggior impegno" nel club che nelle ultime due stagioni ha perso prima Enrico Lenzi e poi Massimo Landi (che era rientrato concretamente nel Real da appena un anno): "Dopo tutti questi anni ritengo questa società una famiglia. Nutro massimo rispetto e gratitudine per tutti i soci e i dirigenti. Mi è stato chiesto di rimanere assumendo un impegno ulteriore a livello di gestione economica del club. Ho dato la massima disponibilità per perseguire i risultati sportivi e societari prefissati".