Calcio dilettanti, eccellenza. Il Terre decimato dalla Coppa. Formigine in versione baby

Appena tre giorni per recuperare le forze e domani torna in campo l’Eccellenza con l’11^ di ritorno (14.30). Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Formigine-Cittadella X2: verdeblù decimati per l’arrivo della capolista, visto che Sarnelli ritrova Vacondio dalla squalifica, ma non ha Binini, Iattici, Deri e probabilmente nemmeno Ashong, obbligatorio giocare con un under in più, in panchina tutti dal 2003 in giù. Per la capolista, momentaneamente a +9 su Terre e Correggese, out Serra e De Luca, torna Caselli. Rolo-Terre di Castelli 2: la Coppa ha lasciato il segno nella rosa di mister Domizzi, che è in piena emergenza senza gli infortunati Scarlata, Ben Driss, Gargano, Pampaloni, Iori ed Operato, in dubbio Stanco, che si aggiungono ai noti lungodegenti Massari, Gozzi e Uhunamure ormai fuori da tempo. Castelfranco-Agazzanese 1: sfida cruciale in chiave playoff per la squadra di Cattani, a +5 proprio sui piacentini, sul Brescello e sul Colorno: il tecnico biancogiallo non ha gli infortunati Savino, Bertetti e Laruccia e lo squalificato Ceccarelli. La Pieve-Fabbrico 1: dopo il ko di Correggio mister Chezzi cerca riscatto senza lo squalificato Rizzo e l’infortunato Guerzoni, in dubbio Margotta e Canalini.

Promozione. Nel posticipo di giovedì sera il Castelnuovo ha battuto 2-1 la Vianese con i gol di Di Guglielmo e Buffagni. Questi i pronostici di Corrente per le gare di domani: Vianese-Quarantolese 1, Camposanto-Nextgen X, United Carpi-Castelnuovo 1, Castellarano-Sanmichelese X2, Cdr Mutina-San Felice 1, Montagna-Fiorano X2, Scandiano-Cavezzo 1.

Oggi. In campo per gli anticipi (ore 15) solo Seconda e Terza categoria: in Seconda ’G’ Audax-Real Maranello, in Seconda ’F’ Limidi-V. Mandrio, in Seconda ’H’ Junior Finale-Sanmartinese, in Terza ’A’ Real Modena-Eagles e in Terza ’B’ Rinascita Budrione-Monari Nasi.

d.s.