Calcio Dilettanti, Eccellenza: parla il ds Ghidini. Il Castelfranco non si ferma: "Apriamo un ciclo»

Quattro vittorie di fila, 11 risultati utili come nessuna in Eccellenza, nemmeno le prime due della classe Cittadella e Correggese. Il 2-0 sul Terre di Castelli ha fatto balzare il Castelfranco al 3° posto a -5 dalla vetta, ben saldo nel nel gruppone che salvo sorprese si giocherà Serie D diretta e playoff fino a fine maggio. "Col Terre di Castelli abbiamo disputato una grande gara – spiega il ds Alessandro Ghidini – e siamo stati fortunati in alcuni episodi. A livello di gioco siamo stati alla pari con quella che per me è la squadra più forte del girone, anche più di Cittadella e Correggese. E posso dire che, avendole affrontate già tutte, fin qui nessuna delle prime ci è stata superiore". Un trend positivo che si conferma per la Virtus, reduce dall’ottimo campionato scorso concluso al 4° posto dopo aver guidato per tutto il girone di andata.

"Assieme a Vincenzo Pepe, con cui condividiamo tutte le scelte tecniche – prosegue Ghidini – abbiamo puntato tutto in estate su mister Cattani. Il suo lavoro sul campo durante la settimana sta facendo la differenza, così come l’applicazione dei ragazzi alla domenica. Col mister vogliamo aprire un ciclo con una squadra giovane come ora, che giochi a calcio e con gente che abbia "fame", in cui a parte Gibertini e Mantovani sono tutti dal ’96 in poi. L’obiettivo è quello di mettere le basi per il futuro, in estate l’ingresso del patron Iaquinta in società ci ha permesso di fare un salto di qualità anche economico e proveremo a migliorare, se riusciamo, il 4° posto dell’anno scorso, anche se ci sono squadre con budget superiori al nostro. Domenica a Bagnolo, una gara trappola sul campo dell’ultima, vedremo già di che pasta siamo fatti".

Mercato. Nuovo innesto del Camposanto che ha preso il difensore 2003 Giacomo Gheduzzi da La Pieve, in uscita invece dopo Cirami (all’Spm) e Boschetto (Galeazza), saluta anche il centrocampista Iacopo Bozzani (’97) che va al Ganaceto. Il Medolla ha già liberato l’attaccante Guidetti, appena arrivato, che si è accasato alla Virtus Correggio. Niente La Pieve invece per Posponi, tornato a Castelfranco dalla Bagnolese. Oggi. Si giocano nel pomeriggio gli ultimi due quarti della Coppa di Eccellenza, dove sono qualificate in semifinale Gambettola e Zola: alle 14,30 c’è Cittadella-Montecchio e alle 15,30 Terre di Castelli-Correggese. In caso di parità al 90’ subito i rigori. Stasera invece (20,30) a Campogalliano si assegna la Coppa di Seconda di Modena nella finale Mirandolese-Fortitudo, entrambe già comunque ammesse alla fase regionale. In caso di parità supplementari e rigori. Davide Setti