Calcio Dilettanti, Eccellenza. Tre modenesi per il titolo d’inverno

L’Eccellenza in salsa modenese più appassionante degli ultimi 15 anni è pronta a regalare un finale di girone di andata (e di 2023) da brividi. A memoria è difficile ricordare un altro campionato della massima serie regionale che a 90’ dalla fine vede 4 squadre (3 modenesi e una guidata da un tecnico della nostra provincia) che ancora possono diventare campioni d’inverno. Merito, si fa per dire, della frenata delle ultime settimane della Cittadella che dopo aver dominato tre quarti del girone di andata a suon di vittorie (8 di fila in avvio) e di reti (46 in 16 gare, media di 2,87 a gara) nelle ultime settimane ha tirato il freno a mano e con 5 punti conquistati in 4 partite si è vista piombare addosso come pantere le 3 principali rivali. Non sono 4 solo per merito del Formigine che ha vinto sul campo di un Nibbiano (ora a -7) lanciato da 6 vittorie. E così la volata in vista dell’ultima di andata vede la squadra di Salmi (domenica in silenzio dopo l’1-1 col Fabbrico) con 2 punti di margine sulla Correggese rilanciata da Gallicchio (4 successi su 4 per l’ex Carpi) e 3 sul tandem composto da Castelfranco (6 vittorie di fila e 14 risultati utili) e Terre di Castelli (4 successi nelle ultime 6). Una (o più) di queste sarà campione d’inverno e come nelle migliori sceneggiature gialle domenica si gioca Terre di Castelli-Cittadella, cui guardano con interesse la Correggese di scena a Formigine e il Castelfranco che viaggia a Gaggio Montano.