Calcio Dilettanti: ecco i primi colpi ufficiali. Bortolasi al Mulazzo. Pinzuti alla Filattierese

È ufficiale: Lorenzo Bortolasi, classe 2003, alla riapertura delle liste trasferimento diventerà il nuovo numero 8 del Mulazzo. La società rossoblù è entrata in gioco alla sua maniera, senza trascurare alcun particolare. Il messaggio lanciato alla concorrenza una ventina di giorni fa dal tecnico Stefano Strata è stato chiaro: su Bortolasi ci siamo anche noi. Naturalmente il giovane prospetto, cresciuto nelle giovanili della Pontremolese, è ancora legato alla Filattierese ma proprietario dei propri destini ha accolto favorevolmente questa nuova prospettiva di passare agli ordini del tecnico di Podenzana e con forti possibilità di giocare al fianco del possente centrocampista Cham. "Ho scelto il Mulazzo a ragion veduta – ha detto – perché ho ancora tanta voglia di giocare. Chiaramente, se possibile, anche di fare altri gol. Dal 2 dicembre sarò del Mulazzo, lascio, una dirigenza perfetta, una squadra davvero importante, dove tutti sono amici; la mia è stata esclusivamente una scelta dettata dalla voglia di giocare in un ruolo che meglio si addice alle mie caratteristiche. Convinto di portare il mio contributo per la causa".

Sarà Gioele Pinzuti, classe 1990, il primo acquisto di dicembre della Filattierese. I castellani assicurandosi le prestazioni del laterale di sinistra, per anni bandiera di Pontremolese e Atletico Pontremoli, ultima stagione in forza al Mulazzo, si dotano di un giocatore di sicuro affidamento in grado di riassestare il pacchetto arretrato. Il merito di aver portato in verdeoro Pinzuti va accreditato all’abilità del ds Angelo Pagani, ma l’esito finale positivo va alla stima che il pontremolese nutre per il decano degli allenatori Della Zoppa. "Vado a Filattiera – afferma – perché è una società dove si respira ancora il caldo e forte tifo di paese, perché trovo una società seria e disponibile fatta di persone che hanno fatto la storia del calcio lunigianese. Poi, perché voglio trasmettere la mia esperienza e passione ad un gruppo di ragazzi giovani e forti".

Ebal