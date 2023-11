CALCIO DILETTANTI. Fabbrico: due turni a Faye e 150 euro di ammenda

In Eccellenza il Fabbrico dovrà fare a meno per due turni del centrocampista Faye, squalificato. Per il Fabbrico anche 150 euro di ammenda per intemperanze dei tifosi. In Promozione, inibito fino a domenica il dirigente del Luzzara Luca Iori per proteste. Un turno di stop per Gargiulo (Campagnola), Messori (Atletic Progetto Montagna), Mammi (Vianese), Toma (Boretto) e Cristiani (Riese).

In Prima categoria un turno per il mister del Daino Santa Croce Andrea Di Martino per comportamento non regolamentare. Fermato fino al 6 dicembre il dirigente della Rubierese Giulio Bertolini per gravi proteste. Tra i giocatori, un turno a Carlini (Guastalla), Fisicaro (Povigliese) e Arcuri (FalkGalileo). Le squalifiche riguardanti Seconda e Terza categoria verranno pubblicate nel corso della giornata di oggi.