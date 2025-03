Calcio dilettanti. Fcr, settore giovanile alla ribalta

Era presente una delegazione dell’Fcr Forlì al convegno ‘Settore giovanile, educhiamoli alla crescita’, organizzato dal Sassuolo Calcio e svoltosi al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. All’incontro, alla presenza dei massimi dirigenti del club neroverde e con la partecipazione dell’ex arbitro internazionale Daniele Orsato, hanno preso parte diverse realtà calcistiche emiliane-romagnole. In tale sede Fedele Aloè, responsabile del settore giovanile dell’Fcr Forlì – intervenuto all’evento col responsabile safeguarding nonché allenatore dei Giovanissimi Under 15 biancorossi Gioacchino Abate –, ha consegnato una targa a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in segno di riconoscenza per il contributo fattivo elargito al club forlivese in conseguenza dell’alluvione. Inoltre, in occasione dell’incontro coi tecnici della Figc, l’Fcr Forlì è stata nuovamente gratificata del rango di ‘Scuola Calcio Élite di terzo livello, "a testimonianza della professionalità, serietà e dedizione che tutti i dirigenti, tecnici e collaboratori mettono in campo quotidianamente per la crescita dei propri calciatori tesserati", recita la nota diramata dal club.

Marco Lombardi