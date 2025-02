Calcio dilettanti. Fissati i recuperi

Delegazione provinciale e comitato regionale Figc hanno reso note tutte le date dei recuperi delle gare rinviate per il maltempo. Nel girone F di Prima Categoria non ci sono recuperi per Cotignola e Virtus Faenza ma ieri sera si sono giocate le ultime gare per rendere finalmente definitiva la classifica. Nel girone M di Seconda Bagnara-Riolese si disputerà nella serata del 26 febbraio mentre nel girone A di Terza si giocheranno il 19 febbraio le tre gare non disputate per il maltempo l’1 febbraio, esattamente Giovecca-Saline Romagna, Godo-Marradese e Wild Bagnara-Junior Cervia.

Tra le giovanili, il Russi Under19 recupererà la sua gara del campionato regionale col Vecchiazzano il 26 febbraio alle ore 17. Intanto sono stati anche stabiliti gli accoppiamenti – e le date – della fase regionale della Coppa di Seconda Categoria: si gioca il 26 febbraio. Per la delegazione ravennate erano state ammesse le due finaliste della fase provinciale, Porto Fuori e Santagata Sport. I primi affrontano al "Miserocchi" i ferraresi della Dogatese, secondi nel girone L ma con un solo punto in meno, ma anche una gara in meno, della capolista Bando. Il Santagata Sport, invece, farà visita ai bolognesi del Crevalcore, primi nel girone G.