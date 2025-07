Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer

Fiumanese e Medla per decisione del Comitato regionale (Crer) sono rispettivamente promosse in Prima e Seconda Categoria. La decisione riguardante la prossima stagione 2025-26 è maturata grazie alle vittorie nei playoff dei due club, ma si attendeva l’ufficialità. La Fiumanese, allenata da Enrico Bravi, ha guadagnato Prima Categoria vincendo la finale 3-0 sui Lovers Argelato. Da quest’anno la panchina dei gialloverdi sarà affidata a Nicola Bonavita, in passato nei settori giovanili di Forlì, Pianta ed Edelweiss Jolly, e figlio d’arte: il babbo Franco, infatti, ex allenatore tra le altre anche del Rimini, fu il protagonista della storica impresa col Forlì che incontrò il Milan in Coppa Italia. Con lui lo staff sarà completato da Dino Gentilesca, nella qualità di vice, e Ivano Zoli, preparatore dei portieri. Con la Fiumanese salgono a dieci le forlivesi nella prossima Prima Categoria; le altre sono Carpena, Collinello, Edelweiss Jolly, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana, Pianta, Santa Sofia e Vecchiazzano.

Il Medla, seconda squadra di Meldola con mister Mattia Cecchini alal guida, ha guadagnato la Seconda Categoria superando 1-0 nell’ultimo turno degli spareggi il Carpinello.

Franco Pardolesi