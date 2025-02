Calcio dilettanti. Gallo-Copparo big match di giornata in Prima. Ad Ambrogio derby Amici di Stefano-Codigorese

C’è il Copparo sulla strada del Gallo. I rossoblù di mister Sergio Cestari attraversano un periodo molto positivo, si sono tirati fuori dalle secche della classifica a rischio e possono mettere in difficoltà chiunque. Logico che il presidente dei granata, Carlo Baldissara, non si fidi. "E’ da prendere con le molle – mette le mani avanti il massimo dirigente del Gallo – All’andata vincemmo 2-1 al "Preziosa", ma il Copparo di ora è tutta un’altra squadra. E’ una partita piena di insidie: affrontiamo una delle squadre più in forma, uscita trasformata dal mercato invernale, trascinata dai gol di Fabio Franceschini. Mister Zambrini conosce bene le potenzialità dei rossoblù, ha preparato le contromosse. In difesa abbiamo difensori esperti e di qualità come Skabar, Piero Coraini e Vitali, forti anche sulle palle alte".

Avete accumulato 9 punti sulla Sporting Vado, non avete pensato anche a gestire il vantaggio? "E’ una possibilità, anche se è un po’ presto per questi calcoli. Intanto pensiamo a vincere il derby". C’è un ex nelle rispettive squadre: Bertasi nel Gallo e il portiere Manfredini nel Copparo. Il turno propone un altro derby ferrarese, ad Ambrogio tra la matricola Amici di Stefano e la Codigorese, che sta ingranando. Nella partita precedente a Codigoro aveva calato il poker a spese dello Sporting Vado secondo in classifica, facendo indirettamente un favore alla capolista Gallo e nella partita precedente aveva strappato un punto ai granata capiclassifica. A Casalecchio di Reno il Santa Maria Codifiume giocherà uno scontro diretto per la salvezza, infine il Pontelagoscuro cerca il rilancio dopo l’inaspettata sconfitta in riva al Po ad opera del Ravarino. I biancazzurri saranno di scena a Bologna sul campo della matricola La Dozza.

f. v.