Calcio dilettanti. Gambassi, in arrivo due nuovi ingressi. Castelfiorentino conferme e promossi

Proseguono i movimenti di mercato delle squadre dilettantistiche locali. In Promozione il Castelfiorentino United potrà ancora contare sull’esperienza tra i pali del classe 1997 Guido Pulidori. Confermati nella rosa pure il difensore Mattia Mancini (‘04) e il centrocampista Tommaso Chiti (‘02), mentre dalla Juniores Regionale è stato promosso il centrocampista Niccolò Cartocci (‘06). Scendiamo in Prima Categoria dove il Gambassi fa registrare altri due nuovi ingressi in squadra. Il primo per la verità è un ritorno: l’esperto difensore Alessio Signorini (‘88), reduce da una stagione in Eccellenza con il Certaldo. L’altro è invece il portiere Tommaso Sabatini, classe 2001, proveniente dal Calasanzio con cui ha disputato i play-off di Terza Categoria. Molto attivo in fase di manovre estive resta pure il Monterappoli, che per prima cosa sta puntando a confermare lo zoccolo duro del gruppo che nell’ultima stagione si è salvato ai play-out in Seconda Categoria. Altre due le pedine che vestiranno ancora la maglia neroverde per la prossima stagione. Si tratta di Leonardo Sciarrino, centrocampista mancino classe 2005 che rientra dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte dell’ultimo campionato, e di Emanuele Iorio, roccioso difensore classe 2005, utile alla causa.

Chiudiamo con il Marcialla di Terza Categoria, che ha ufficializzato i primi tre nuovi innesti per la prossima stagione: si tratta del centrocampista ex Sambuca Andrea Ricci (‘91), del portiere classe 2005 Achille Burroni, proveniente dalla Juniores della Libertas Barberino Tavarnelle, e di Simone Trambusti (‘04), esterno rapido e duttile in arrivo dal Mercatale.

Si.Ci.