Calcio dilettanti: gli anticipi. Al Daino non basta la doppietta di Sica. Ametta segna la rete del sorpasso per lo United

Anticipo pirotecnico in Prima Categoria C, con lo United Albinea (13) che conquista la vittoria davanti al pubblico amico grazie al 3-2 sul Daino Santa Croce (8). Padroni di casa in vantaggio al 9’ con Margini, ma Sica rimette tutto in equilibrio dopo una manciata di minuti. Gli ospiti riescono addirittura ad andare avanti al 22’, quando Spallanzani firma l’1-2 che rovescia completamente le sorti dell’incontro, ma Sica, proprio al 45’, trova il gol del nuovo pari. Al 63’ Ametta trova il gol che vale i 3 punti per lo United Albinea, che aggancia temporaneamente la zona playoff, mentre il Daino interrompe una striscia di 2 risultati utili consecutivi ed è ancora in zona playout. In Seconda Categoria E sorride la Virtus Bagnolo (11), che regola 1-0 in casa il Limidi (10) scavalcandolo in classifica: il gol decisivo, al 77’, è di Beltrami, che proietta i gialloblu al quarto posto provvisorio, in attesa dei risultati odierni. In Terza Categoria A il Felina (16) aggancia la vetta grazie al 3-0 esterno col Real Casina Under 21 (4), col risultato già in cassaforte dopo pochi istanti, visto che al 6’ gli ospiti sono avanti di 2 reti; nel girone B, invece, l’AICS Guastalla (13) piega 3-1 il Santos 1948 (8) ed è secondo a pari punti con la Cortilese, mentre gli ospiti sono senza vittorie da 4 giornate, dove hanno conquistato 2 soli punti; la vetta è appannaggio del Fosdondo (15), grazie all’1-0 al fanalino Montecchio Under 21 (3).