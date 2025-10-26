Acquista il giornale
  Calcio dilettanti: gli anticipi. Arcetana, è buio fitto: quinta sconfitta di fila. Male il Fabbrico, prima vittoria del Vezzano

Anticipi amari per le reggiane di Eccellenza. L’Arcetana (6) perde 4-0 sul campo della capolista Agazzanese (25) e rimane al...

di DAMIANO REVERBERI
26 ottobre 2025
L’undici. del Masone sceso in campo ieri con la Virtus Correggio

Anticipi amari per le reggiane di Eccellenza.

L’Arcetana (6) perde 4-0 sul campo della capolista Agazzanese (25) e rimane al terzultimo posto della graduatoria: biancoverdi, alla quinta sconfitta consecutiva, sotto già al 23’ con gol piacentino di Mastrototaro, poi è Farina al 37’ a raddoppiare; punteggio in ghiaccio al 57’ col tris di Carella, prima del poker ad opera di Vai a 10’ dalla fine.

Non c’è gloria nemmeno per il Fabbrico (10), sconfitto di misura a Fiorenzuola (19): il gol che condanna gli uomini di Galantini arriva al 76’ ad opera di Bertelli. Scappi e compagni rimangono così al decimo posto, in attesa delle gare domenicali.

In Promozione, nel girone A successo a sorpresa del Vezzano (5), che con Reggiani in panchina conquista la prima vittoria stagionale sbancando 2-1 Boretto (14): Flisi, al 19’, porta in vantaggio i padroni di casa, che sognano di salire così al terzo posto della graduatoria, ma al 29’ Fabio Piermattei impatta. Il gol che vale i 3 punti arriva al minuto 88, ad opera di Montanari. Nel girone B il derby è appannaggio del Masone (17), che piega 1-0 la Virtus Correggio (10), interrompendone il momento positivo dopo la vittoria col Castellarano: per gli arancioni, terzi in solitaria, va a segno Jocic, che al 23’ batte Neviani su azione di corner.

In Prima categoria, nel girone C passo falso della capolista Guastalla Saturno (15), sconfitta 2-1 in casa dalla Virtus Libertas (12), che piazza la rimonta vincente nel finale dopo l’illusorio 1-0 di Martino, prima che Bianchi e Mussini, quest’ultimo in gol al 94’, rovescino l’inerzia del match firmando il sorpasso.

In Seconda categoria, girone B colpo esterno dell’FC 70 (16), che aggancia la vetta grazie al 2-0 sul campo del Corte Calcio (6) firmato Calcagno e Carusc, entrambi a segno nel quarto d’ora finale.

Nel girone D, il Montecavolo (8) passa col medesimo punteggio sul campo del Saxum (3) con reti di Bettuzzi e Issah, mentre in Seconda F Galloni regala al San Faustino (6) l’1-1 sul campo dell’Audax Casinalbo (7).

In Terza, nel girone A la Reggio Calcio (12) regola 3-0 il Real Casina Under 21 (4), grazie alle reti di Costi, Schillaci e Del Giudice, mentre nel girone B la Cortilese (13) sale in vetta grazie al 2-1 al Montecchio Under 21 (3): dopo l’1-0 di Taurino su rigore, gli ospiti impattano immediatamente con Chierici, per poi cadere a metà ripresa con gol di Bottura.

