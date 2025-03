Calcio dilettanti: gli anticipi. Il Vezzano travolge la Bagnolese sotto 5 gol. Rivi fa doppietta a Ganaceto: Campagnola olè!

Un Vezzano davvero spumeggiante si porta al terzo posto del girone B di Promozione: grazie al 5-1 sulla Bagnolese, é dei gialloblù la copertina degli anticipi giocati ieri. Le reti hanno le firme di Fontanesi (doppietta), Montanari, Sorbi e Fabio Piermattei (per Bagnolo gol della bandiera di Zavaroni, anche se aveva illuso perché aveva fissato momentaneamente l’1-1). Vezzano terzo, dicevamo, a 47 punti. Bagnolese: con 31 punti rimane a +4 sui playout in attesa delle gare di oggi.

Il Vezzano, che solitamente ci ha abituato a lotte per la salvezza, quest’anno sta facendo un ottimo campionato e si candida ad un piazzamento nelle prime posizioni.

Nel girone B si riscatta il Campagnola dopo tre sconfitte di fila: la doppietta nel secondo tempo di Rivi col Ganaceto porta i rosanero a quota 51 punti, al terzo posto. Battuti i modenesi per 2-0, che con 45 punti rimangono poco fuori i playoff. Campagnola che è anche l’unica reggiana rimasta in corsa nella fase regionale di Coppa Promozione, e ora, con questa vittoria, ritorna in pista per la lotta al secondo posto.

Nel girone D di Seconda categoria la Saxum United (23) scaccia la crisi: dopo cinque sconfitte ecco una bella vittoria in rimonta sul campo del Santos (13). Un 3-1 con le firme di Gangemi (doppietta) e Abbruscato. Per il Santos in partita la rete di Carubbi. La Saxum naviga a metà classifica, mentre il Santos aveva bisogno di punti salvezza.

Nel girone E cade il Real Casina (27) sul sintetico di Castelnovo Monti: vince 1-0 il Montecavolo grazie alla rete di Benassi nel secondo tempo. I bianconeri salgono a 22 punti. Una frenata per il Casina, che in settimana aveva agguantato un posto nei playoff battendo nel recupero la Cerredolese.

Chiudiamo con la Terza categoria: grande momento di forma per il Vetto (34) che ha battuto 1-0 la Plaza di Montecchio grazie ad un rigore di Grisanti nel primo tempo. Gialloverdi ora terzi, mentre la Plaza rimane a 30 punti in zona playoff. Dopo un inizio difficoltoso, il Vetto ha infilato tante gare positive e si è rilanciato per il podio, e la preziosa vittoria di ieri di misura è pesante per il lungo rush finale.