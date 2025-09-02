Acquista il giornale
Calcio dilettanti. Goro ai nastri di partenza in Seconda Categoria

di JACOPO CAVALLINI
2 settembre 2025
Al campo sportivo di Goro si è svolta la presentazione ufficiale dell’Asd “F. Ricci Goro”. All’evento hanno preso parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco Marika Bugnoli, il vicesindaco Thomas Turolla e l’assessore allo Sport Giacomo Pandini.

Nel suo intervento, il sindaco Bugnoli ha ripercorso i risultati della scorsa stagione, sottolineando l’orgoglio della comunità per un traguardo storico: l’arrivo a Goro, il 13 aprile 2025, della Coppa Provinciale “Tavolini”, primo trofeo di questo tipo per il territorio. Un riconoscimento è stato rivolto a giocatori, mister Michele Brugnoli, staff tecnico, dirigenza, tifoseria e a tutti coloro che operano quotidianamente per la società.

Guardando alla nuova annata sportiva, è stato evidenziato l’imminente avvio del campionato di Seconda Categoria, un percorso impegnativo da affrontare con serietà, continuità e senso di responsabilità.

L’assessore allo Sport Pandini ha ringraziato dirigenza, staff e atleti per l’impegno costante, rimarcando il valore delle associazioni di volontariato che, in sinergia con il tessuto sportivo, promuovono inclusione sociale, eventi e progetti a beneficio dell’intera comunità.

Il presidente dell’associazione, Alessio Ballarini, ha richiamato i momenti più significativi dell’ultima stagione e ha rilanciato gli obiettivi futuri. Lo sguardo è già rivolto alla prossima tappa: nel 2026 la comunità celebrerà l’ottantesimo anniversario della storia calcistica di Goro.

L’amministrazione comunale conferma il proprio sostegno allo sport come strumento di educazione, crescita e identità locale, augurando all’A.S.D. “F. Ricci Goro” una stagione ricca di impegno e soddisfazioni, in campo e fuori.

re. fe.

© Riproduzione riservata

