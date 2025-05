Calcio dilettanti: ha 44 anni e un passato da calciatore professionista. Bomber Fantastico a un passo dall’Atletic Cdr Mutina. Giardina nuovo mister dello Sporting Scandiano

Lo Sporting Scandiano, appena retrocesso in Promozione, ha scelto il nuovo allenatore: sarà Salvatore Giardina, 44enne che ha indossato da giocatore i colori rossoblù in Promozione nel 2015-16. Giardina è un ex calciatore professionista con circa 250 presenze tra Serie C1 e C2 tra Acireale, Gela, Pisa, Sassuolo, Portogruaro e Alessandria, e altre 50 in Serie D tra Rossanese e Formigine. Poi nelle categorie inferiori, oltre alla Scandianese, Axys Valsa, Casalecchio e Vignolese. Da allenatore ha guidato Vignolese e Spilamberto. A Scandiano condividerà il lavoro col diesse Andrea Ippolito: i due si ritrovano dopo 4 anni, visto che nel 2020-21 erano insieme a Vignola (Eccellenza). Giardina prende il posto di Lorenzo Baroni (ora al Baiso/Secchia). L’Atletic Cdr Mutina è a un passo da Alessandro Fantastico, attaccante del 2000 che nella stagione appena terminata ha segnato ben 19 reti con la maglia della Riese. La società modenese ha stravinto la Promozione e giocherà in Eccellenza. In Promozione altro bis di conferme (a centrocampo) al Baiso/Secchia: rimangono Edoardo Benassi, classe 2003, e Alessandro Ovi, un veterano (classe 1990) che sarà alla nona stagione consecutiva in gialloblù. Per quanto riguarda i dirigenti, novità in Serie D: Alberto Biagini assume l’incarico di diesse e tecnico della Cittadella Vis Modena (prima era direttore dell’area tecnica). I modenesi hanno confermato mister Mattia Gori (ex Correggese) e il vice Damiano Bertani (ex match analyst granata).