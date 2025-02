Calcio dilettanti, i due recuperi. Stasera in Promozione. Casumaro e X Martiri

Questa sera si recuperano due partite che vedono coinvolte due ferraresi di Promozione. Alle 20.30 a Trebbo di Reno giocheranno la formazione bolognese e la X Martiri, ricordiamo che si riprende dal 1’ del secondo tempo.

Si giocò infatti un tempo soltanto, poi al 45’ il direttore di gara si infortunò. Si riprenderà dal risultato di 0-0. Si giocano 90’ regolamentari a Casumaro, dove è attesa la Valsanterno, una delle squadre più attrezzate del girone. Da notare che il derby tra X Martiri e Casumaro in programma a Porotto domenica scorsa non si è disputato per impraticabilità del campo (recupero ancora da fissare), mentre la formazione imolese si è imposta 3-1 a spese del Consandolo.