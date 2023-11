Calcio Dilettanti. I gemelli del gol a due reti dal record. Carmine cambia, Antonio cerca

Probabilmente sarà l’ultima stagione per entrambi con le scarpette ai piedi, ma il sogno è quello di chiuderla da protagonisti. Carmine e Antonio Gargano (foto) sono a caccia di una nuova avventura perché a 44 anni da compiere domenica i due ’gemelli del gol’ classe ’79 del calcio dilettantistico modenese hanno voglia ancora di stupire. Probabile che nel mercato di dicembre Carmine lasci l’Airone, squadra bolognese con cui ha cominciato la stagione nel girone ’H’ di Seconda categoria senza troppa fortuna, frenato soprattutto da qualche acciacco. ’Pippo’ dunque è pronto ad ascoltare le sirene della nostra provincia, mentre il gemello Antonio ad oggi non ha ancora trovato squadra. L’obiettivo è quello di tagliare la stupefacente quota di 600 reti segnate in coppia, record a cui mancano 2 gol, con Carmine che è a 293 e Antonio fermo a 305 dopo la stagione scorsa che li ha visti insieme difendere i colori in Terza della Robur La Pieve che poi non si è iscritta al campionato.

d.s.