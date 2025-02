Calcio dilettanti, i recuperi. Un pari per la X Martiri

E’ abbonato ai rinvii il Casumaro. L’altra sera al "Merighi" era in programma il recupero di Casumaro-Valsanterno, le squadre sono andate regolarmente in campo, ma al 17’ del primo tempo hanno dovuto arrendersi alla nebbia, che rendeva impossibile la visibilità. "La volontà di tutti era giocare – afferma Francesco Benini, capitano della formazione di casa – ma dopo pochi minuti la visibilità era ridotta al lumicino, per non parlare della visibilità dalla tribuna. L’arbitro non ha potuto far altro che sospendere la gara". La partita è stata rinviata a mercoledì 19, questa volta non alle 20.30, ma alle 18, in modo da avere qualche ora di visibilità in più di quella notturna. Il Casumaro è bersagliato dalla sorte. L’anticipo di sabato scorso, il derby con la X Martiri, è stato rinviato per impraticabilità del campo. "In quel caso – aggiunge il capitano rossoblù – il campo di gioco era allagato, mercoledì non c’erano le condizioni minime di visibilità". Si è giocato regolarmente il secondo tempo di Trebbo-X Martiri, terminato 0-0, così come la prima frazione, prima che l’arbitro gettasse la spugna per un infortunio. Si è ripreso infatti dal 1° della ripresa e la gara si è chiusa a reti bianche. Almeno una partita recuperata è andata a buon fine, un paio di settimane di pazienza per quella degli uomini di Rambaldi e la forte Valsanterno, una delle candidate ai playoff.