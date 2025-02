Calcio Dilettanti. Il Fiorano cambia: Farolfi mister. Cittadella, confermato il pari a Imola

Il 2-2 di Imolese-Cittadella resta omologato. Così ha deciso ieri il Giudice sportivo della Lnd respingendo il ricorso del club felsineo, che chiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico dopo l’espulsione del difensore Elefante. Si terrà invece mercoledì 12 l’udienza presso la Corte d’appello per il ricorso in secondo grado della Cittadella in merito alla gara di Piacenza, dopo che in primo grado il Giudice aveva respinto le richieste del club di via Delle Suore. Intanto la società ha ceduto in prestito il centrocampista 2006 Orlandi alla Spal.

Fiorano. In Promozione i biancorossi cambia guida tecnica. Di comune accordo con la società mister Andrea Parenti, che era succeduto a Cavalli, torna a ricoprire il ruolo di preparatore atletico, mentre già ieri sera ha diretto il primo allenamento Federico Farolfi, nelle ultime stagioni al timone di Casalgrande e Nextgen e già giocatore e allenatore del club biancorosso.

Recuperi. Oggi in Promozione alle 14,30 Campagnola-San Felice, alle 20,30 in Seconda ’F’ Fonda-Maranese, in Seconda ’G’ Nuova Aurora-J. Finale, in Terza ’A’ Serramazzoni-A. Solignano e in Terza ’B’ Fosdondo-Concordia.