Calcio dilettanti. Il Luzzara esonera Silvestri. Bomber Guidone alla Cittadella

Cambia allenatore il Luzzara: finisce qui l’esperienza di mister Simone Silvestri. La squadra della Bassa è al terzultimo posto del girone A di Promozione. Non bene l’ultimo periodo: la vittoria manca da addirittura sette partite. Ultimo successo il 29 ottobre: 3-0 contro la Sammartinese, in casa. La società scioglierà in queste ore il nodo sul successore.

In Eccellenza colpaccio della capolista Cittadella Vis Modena che ha preso ufficialmente il bomber Marco Guidone, classe 1986 che ha giocato con la Reggiana in Serie C nel 2016-17 (in totale 43 presenze e 12 reti).

Occhio alla Bagnolese che potrebbe prendere Leandro Martinez, punta esperta del 1989 in forza al Salsomaggiore. Il Brescello Piccardo ha salutato il promettente puntero Francesco Boselli (20enne), che continuerà la stagione in Promozione al Cervo Collecchio. A proposito di Promozione: la Riese ha ceduto Francesco Savani al Basilicastello: si tratta di un difensore di vent’anni. A proposito di retroguardia: i duttili difensori Thomas e Nicholas Campana, fratelli, da giorni hanno salutato il Carpineti e continueranno a giocare insieme. Li ha presi la Povigliese, in Prima categoria. Thomas ha 31 anni e Nicholas 27.