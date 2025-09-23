Calcio Dilettanti, il presidente Levati: "Eccellenza? Se a maggio fossimo ancora lì...». Medolla SF, in vetta con super Adusa

La squadra è praticamente la stessa che ha infilato la magica doppietta campionato-Coppa di Prima qualche mese fa, anche se ora si chiama Medolla San Felice e non più solo Medolla. Nonostante il salto, i ragazzi di Alessandro ’Sem’ Semeraro ci hanno preso gusto e dopo 4 giornate sono in vetta anche in Promozione con 10 punti, anche se la Sanmichelese a -1 ha una gara in meno per il riposo. Ma il 4-1 sul Baiso – in cui a parte Malavasi e Tecku in campo c’erano tutti gli alfieri della Prima – ha confermato come sia difficile pensare ai biancoverdi-giallorossi solo come una matricola, anche perché in attacco un Jonathan Djomo Adusa (foto) in versione ’monstre’: 6 reti in 4 gare. "Stare lì davanti fa sempre piacere – spiega il presidente Giovanni Levati – e francamente col salto di categoria pensavo che il gradino fosse più alto. Sarà forse perché con questa rosa in Prima categoria non c’entravamo nulla, ma per ora ci stiamo divertendo. L’impatto dei nuovi? Tecku mi piace molto. Valutazioni su Camara". La vera domanda è come abbia fatto Levati a convincere nel novembre di anno fa Adusa a scendere dall’Eccellenza alla Prima. "Forse l’ho trovato in un momento un po’ particolare – ammette – era ad Agazzano e voleva avvicinarsi a casa, abita a Modena e abbiamo toccato i tasti giusti. Non temo che ce lo porti via una D, devono bussare alla mia porta… Eccellenza? Vogliamo prima capire la categoria, ma se a maggio fossimo lì...".

d.s.