Calcio dilettanti: il toto-panchine in Eccellenza. Niente ’Condor’ per le zebre.... Bonuccelli resta al San Donato

Per il Viareggio in Eccellenza è tramontata la pista Vitaliano Bonuccelli, che alla fine ha mantenuto la parola data al San Donato Tavarnelle decidendo di rimanere lì, in Serie D, dove ha appena salvato i gialloblù fiorentini senza dover passare dai playout. "Sono molto contento – ha detto ’Il Condor’ viareggino classe ’68 – insieme alla società, che mi ha fortemente voluto confermare così come altrettanto fortemente io sono voluto rimanere (nonostante il richiamo della squadra della sua città, anche se lui non ne fa menzione, ndr), siamo già a lavoro per costruire la prossima annata".

E allora il Viareggio ora cosa fa? Ecco i due possibili piani alternativi più caldi per le zebre: da una parte c’è la “terza scelta” (dopo i "no, grazie" incassati da Pietro Cristiani prima e ora appunto dal ‘Condor’ Bonuccelli) del direttore Alberto Reccolani che sarebbe quel Francesco Mocarelli che era alla Colligiana; dall’altra invece c’è la “suggestione“ Walter Vangioni, che l’Eccellenza l’ha già vinta (col Seravezza 2016/17) e che non è detto rimanga al Castelnuovo Garfagnana essendo un possibile obiettivo di ritorno pure al GhiviBorgo (sempre che, dopo 10 anni di fila esemplari in Serie D, il club di Marco Remaschi non si convinca a cedere il titolo proprio all’interessato Viareggio... ma è difficile, ed il termine ultimo per l’eventuale clamorosa operazione scade oggi) per il dopo Bellazzini (conteso fra Tau e possibile salita in C). Il garfagnino Vangioni ora abita a Viareggio, per amore e per lavoro.

Le zebre ci stanno pensando... e l’hanno già incontrato. Con ’La Faina di Gallicano’ ci sarebbe già un bel blocco di giocatori pronti ad approdare di corsa in bianconero (gente come Pegollo, Podestà, Bongiorni, Meucci, El Hadoui, Casci e Andrei?).

’Il Vangio’ è l’ultimo allenatore che ha vinto nel “vecchio“ stadio dei Pini (da avversario, col Seravezza, il 29 aprile 2018). Chissà che non sia anche il primo a vincere nel “nuovo“... ma stavolta sulla panca viareggina.

Simone Ferro