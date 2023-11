CALCIO DILETTANTI. Il Vecchiazzano col Porto Fuori cerca l’allungo Oggi alle 14.30 inizia il turno infrasettimanale per i campionati di Seconda e Terza Categoria. Vecchiazzano, capolista in Seconda, ospita Porto Fuori, mentre Bagnolo, primo in Terza, va in trasferta a Cesena. Partite in programma anche per le altre formazioni forlivesi.