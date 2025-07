Calcio dilettanti: in Terza possibile girone a 18. Barco attivo, Atletico Delta attende il ripescaggio

C’è fermento in Terza Categoria per una stagione che potrebbe riservare grosse sorprese, a partire dal numero delle squadre che vi prenderà parte. In attesa di capire se l’Atletico Delta verrà ripescato in Seconda, sono diverse le compagini in procinto di iscriversi, con un campionato che da 14 potrebbe passare a 16 o addirittura a 18 squadre: oltre alla neonata Arzenta Fc, che dovrebbe essere inserita nel girone ferrarese, potrebbe esserci spazio pure per la Nuova Aurora, retrocessa dal raggruppamento modenese di Seconda Categoria.

La X Martiri potrebbe iscriversi con una squadra ‘B’ formata dai giovani della sua Juniores, ma è da capire come si svilupperà il discorso della nuova Spal, e in tal caso se il progetto prevederà comunque l’iscrizione alla Terza per far crescere i giovani del vivaio. Sembrano certi invece gli arrivi di Monticelli e Portoverrara, che lasceranno i rispettivi campionati Amatori.

Nel frattempo l’Atletico Costa ha annunciato la nomina in panchina di Emilio Zeno Zaccarini, ex tecnico degli Juniores Regionali della X Martiri che probabilmente si porterà dietro alcuni ragazzi già allenati nelle giovanili. Ma è il Barco la formazione più attiva sul mercato: ufficiali gli arrivi di Bianco e Iannone in attacco, i biancorossi sono vicini ad altri tre colpi importanti. Stiamo parlando di Barani, esterno d’attacco reduce da un’annata alla Massese, e dei giovani centrocampisti Rossetti e Viola. Sempre a centrocampo dovrebbe arrivare anche Barion dalla Vittoriosa, mentre in difesa ci sarà spazio per il giovane Domi dal Pontelagoscuro.