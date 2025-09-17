Calcio dilettanti, la cerimonia. La Pianta intitola il campo a Floriano Focacci

Lo storico campo sportivo della Pianta in via Tripoli viene intitolato oggi dal club gialloblù a Floriano Focacci, fondatore e dirigente della società scomparso a gennaio. La cerimonia sarà preceduta, alle 18.30, dalla messa seguita, nell’ambito della festa parrocchiale, da una cena a cui sono invitati dirigenti, giocatori, collaboratori e simpatizzanti (prenotazioni: 348.11166638 o 335.6915774).

‘Nonno Flò’, come era affettuosamente chiamato Focacci, è stato molto apprezzato nell’ambiente per la gentilezza e la disponibilità. Con don Guido Sansavini pose la prima pietra, presso l’oratorio forlivese, dell’impianto poi divenuto punto di riferimento per tante generazioni di giovani calciatori. La Pianta nei suoi 65 anni di storia è diventata una delle società più organizzate del panorama cittadino, col settore giovanile fiore all’occhiello. Una storia che, alla fine degli anni Sessanta, portò la Pianta a essere sponsorizzata dall’Ignis. Nel 1967, l’inaugurazione del campo sportivo con l’amichevole col Varese di serie A, anch’esso sponsorizzato dal colosso industriale, e con in campo big quali Picchi, Vastola e Anastasi.

Franco Pardolesi