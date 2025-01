Calcio Dilettanti. La Cittadella a Imola senza Formato. Il Castelnuovo cerca il riscatto

Niente da fare per Alberto Formato. La Cittadella domani a Imola dovrà fare a meno del suo bomber, fermatosi per un problema muscolare con la Pistoiese. Mister Gori, che torna dalla squalifica, ritroverà Boccaccini e Serra in difesa, ma deve fare a meno di Fontana, Aldrovandi e Sabotic. Nel 3-5-2 dubbi a destra (Carretti o Manzotti) e sinistra (Martey o Sardella) e in mediana dove dovrebbe avanzare Mora, davanti spazio a Sala con Guidone. Intanto la società ha rescisso il contratto del difensore 2005 Mattias Borsari che non ha mai debuttato. Nei bolognesi va verso il forfeit Dall’Osso, Ballanti acciaccato, rientrano Brandi e Agbugui, sulla trequarti ballottaggio Manes-Melloni.

Eccellenza. Domani nella 4^ di ritorno il Terre di Castelli (ko Gozzi e Massari, da valutare Scarlata) sfida il Colorno, a Fidenza va il Formigine col Borgo senza gli squalificati Cantarello e Zafferri e gli infortunati Carrera e Marverti, mentre il Castelfranco a Salsomaggiore non ha Abdelazim, e El Hatimi (lungo stop), in dubbio Valcavi ed El Hatimi.

Oggi. In campo alle 15 tre anticipi: in Promozione il Castelnuovo reduce da 2 ko e a -6 dai playoff riceve il Casalgrande, in Prima ’D’ ci sono lo scontro salvezza fra il fanalino Vis San Prospero e la Quarantolese a +3 e l’altro derby Fox Serramazzoni-Mirandolese.

d.s.